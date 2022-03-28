Зима возвращается: какая погода ожидает петербуржцев на выходных

Синоптик Юрий Куткевич рассказал жителям Петербурга, надолго ли вернулась зима в Северную столицу.

Не успели жители Петербурга порадоваться солнечным дням, как их сменил снегопад и резкое похолодание. Возвращения весны в город ждать в ближайшие дни не стоит. Об этом рассказал синоптик Юрий Куткевич в беседе с "Невскими Новостями".

Всю неделю температура днем не будет превышать нуля, а ночью опустится до -6 градусов. По словам метеоролога, обильных осадков в городе не ожидается.

Начало апреля также не порадует петербуржцев сильным теплом, максимальная температура в дневное время составит +5 градусов.