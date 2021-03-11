Около 800 единиц техники будут убирать улицы Петербурга

Коммунальные службы Северной столицы осуществляют подготовку к снегопаду.

По информации, которая была предоставлена комитетом по благоустройству города, на улицы города выведут 795 единиц спецтехники, в уборке дорог примут участие 1 222 дворника. В ближайшие несколько часов ожидается метель и обильный снег.

При этом температура воздуха может стать выше, а ветер сильнее. В связи с этим на тротуарах и проезжей части образуется наледь. Водителям и пешеходам Петербурга советуют соблюдать осторожность. Коммунальные службы начали обработку опасных участков специальными материалами против гололеда. За прошедшие сутки для обработки дорог города использовали 315 тонн песко-соляной смеси.