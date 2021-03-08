Синоптик сообщил о возвращении зимы в Петербург после 8 марта

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что после Международного женского дня на улицы Петербурга вернутся сильные морозы.

Синоптик отметил, что температура воздуха днем, 8 марта, будет составлять -1..-3 градуса по Цельсию, а ночью составит -4..-6 градусов.

Кроме того, 9 марта в Петербурге ожидается снежная и облачная погода с прояснения. Температура днем в этот день будет составлять -5..-7 градусов по Цельсию, а ночью столбик термометра опустится до -15..-17 градусов. В среду, 10 марта, ожидается примерно такая же погода.

В четверг, 11 марта, петербуржцев будут ждать очень сильные морозы. Температура воздуха дне может достигнуть -18 градусов.