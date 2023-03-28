Петербуржцев предупредили о мощном снегопаде 29 марта и призвали к особой осторожности на дорогах

В Санкт-Петербурге из-за сильного снегопада снова испортится погода. Спасатели призвали горожан к крайней осторожности при выходе на улицу.

В пресс-службе МЧС по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупредили, что в среду, 29 марта, на территории региона ожидается мощный снегопад, который усложнит ситуацию на дорогах. В связи с этим местным жителям не рекомендуют без надобности выходить за порог квартиры или дома, а если все же пришлось, то соблюдать особую осторожность.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в Калининградской области. Так, гражданам придется столкнуться с не только со снегопадом, но еще и с морозами в -4 и -7 градусов. При этом похолодание доберется до всей центральной, западной и северной части Европы. Об этом пишет "МК в Калининграде".

В Петербурге же 29 марта столбик термометра будет держаться около нуля градусов. Горожанам напомнили, что угрозу здоровью также представляют наледь и сосульки на крышах домов. В связи с этим нужно обходить участки, огороженные знаками или красно-белой лентой.