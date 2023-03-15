В Петербург придет похолодание и дожди

После резко наступившей оттепели в Петербурге температура пойдет на спад, ослабет потоки теплого воздуха, а также пройдут дожди. В дальнейшем горожанам стоит ждать температурные качели.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegam-канале, в среду, 15 марта, в городе на Неве погодные условия будет определять холодный атмосферный фронт. Погода будет облачной, пройдут дожди и начнет холодать.

Столбики термометра остановятся на отметке в +4...+6 градусов. По Ленобласти температура составит +2...+7 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм ртутного столба.

В четверг ночью ожидается небольшой мороз, днем температура составит +2...+4, без осадков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 14 марта стал самым теплым днем в году в Петербурге. Температура воздуха составила +5,9 градусов.