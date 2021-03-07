МЧС предупреждает горожан о морозах и штормовом ветре 8 марта

В понедельник в Северной столице ветер будет дуть ветер с северо-запада со скоростью 15 метров в секунду. Днем температура воздуха опустится до -10 градусов, а ночью столбик термометра опустится ещё на 2 градусов и доберётся до отметки в -12 градусов. Об этом сообщает Михаил Леус , ведущий синоптик Северной столицы.



МЧС по Петербургу и области объявляет штормовое предупреждение и предостерегает петербуржцев об опасности. На дорогах 8 марта ожидается гололедица.