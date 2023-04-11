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В Петербурге жители смогут прокатиться на электровелосипедах

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На улицах Санкт-Петербурга помимо электросамокатов появятся электровелосипеды. Жители и гости города уже могут арендовать новые модели.

С приходом теплой погоды в Северной столице кикшеринговый сервис Whoosh принял решение расширить рынок и запустить аренду электровелосипедов в Петербурге и Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

В Культурной столице уже доступные для аренды около 1 500 электровелосипедов. Еще 2 500 велосипедов появятся на улицах Московской области.

Отметим, что петербуржцы смогут передвигаться по городу на велосипедах китайской фирмы Ninebot с дополнительным модулем Whoosh. Стоимость одного велосипеда оценивается в 120 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что  главным изменением стало официальное закрепление средств индивидуальной мобильности в правилах дорожного движения (ПДД). Изменения вступили в силу 1 марта 2023 года. Теперь инспекторы ГИБДД могут привлекать водителей электросамокатов к ответственности.

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