Петербуржцам рассказали о новых правилах регулирования электросамокатов

В Санкт-Петербурге вместе с теплой погодой на улицах появились электросамокаты. В связи с этим директор подведомственного Комитету по транспорту СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» Михаил Курдяев рассказал о новых правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности.

Курдяев считает, что главным изменением стало официальное закрепление средств индивидуальной мобильности в правилах дорожного движения (ПДД). Изменения вступили в силу 1 марта 2023 года. Теперь инспекторы ГИБДД могут привлекать водителей электросамокатов к ответственности. Об этом сообщает МК в Питер.

Михаил Курдяев отметил, что кикшеринговые компании с Комитетом по транспорту Соглашение, действующее в дополнение к ПДД. По его словам, оно регулирует правила передвижения самокатов в Северной столице. Кроме того, соглашение содержит более строгие ограничения по сравнению с ПДД.

Он объяснил, что в Петербурге “есть зоны ограничения, по которым ездить категорически нельзя: парки, скверы, Невский проспект”. Также в городе запрещено парковать самокаты рядом с социальными объектами.