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Из-за очередного циклона в Петербурге 2 апреля повысится давление

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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В воскресенье Северная столица окажется под влиянием очередного циклона, из-за чего атмосферное давление будет выше нормы.

Санкт-Петербурге 2 апреля своим северо-западным краем заденет очередной циклон. В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что  местами горожан настигнут осадки.

Таким образом, город снова накроет мокрый снег. В течение дня температуры будут меняться от +1 до +3 градусов, при этом по области воздух не прогреется выше +4 градусов, а минимальная отметка, которую стоит ожидать, - -1 градус. Атмосферное давления в воскресенье составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за прошлый месяц солнце радовало жителей Петербурга только чуть больше 76 часов. Однако по температурным показателям март 2023 года повторил прошлый, немного превысив норму. 

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