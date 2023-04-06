В Петербурге столбики термометров ползут вверх под влиянием антициклона

В Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием гребня антициклона с северо-востока. В городе ожидается потепление, облачная погода с прояснениями и без осадков.

В четверг, 6 марта, в городе Петра в начале дня небо закроется плотными облаками, однако по мере прогрева воздуха будут появляться прояснения. Осадков в регионе не ожидается, также продолжит повышаться температурный фон. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт отметил, что температура воздуха поднимется до +8 градусов, по области — от +5 до +10. Порывы восточного ветра будут достигать скорости до 9 метров в секунду. В пятницу потеплеет до +9 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на территории региона наконец-то начинают нормализоваться температуры воздуха. С 5 апреля возвращается настоящая весна, когда столбики термометра покажут +4 и +6 градусов.