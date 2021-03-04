4 марта в Петербурге выпадет снег

В Петербурге в четверг, 4 марта, ожидается снегопад и облачная погода. Кроме того, на дорогах наблюдается гололедица. Об этом сообщает Михаил Леус, главный петербургский синоптик центра «Фобос».

Так, метеоусловия Северной столицы попали под влияние холодной части циклона, образовавшегося у Вятки. Согласно прогнозу, местами в городе выпадет кратковременные снег, а на дорогах образуется гололед. Соответственно, пешеходам и автомобилистам следует быть осторожнее на дорогах Петербурга и области.

Столбик термометра будет показывать температуру от -1 до -3 градусов, а северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет подниматься и достигнет 754 мм рт.ст.