Во вторник Петербург, находящийся под влиянием холодного фронта, настигли дожди со снегом

Город на Неве во вторник попал под влияние холодного фронта, из-за чего местным жителям снова стоит ожидать дождей, которые будут сопровождаться мокрым снегом.

Так, 21 марта погода на территории региона немного испортится. Воздух вряд ли прогреется выше +6 градусов, но по области, возможно, температуры поднимутся до +7 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в социальных сетях отметил, что во вторник метеорологические условия в Петербурге будут сформированы под влиянием холодного атмосферного фронта, который пройдет через регион с запада на восток.

В течение дня будет облачно, прояснений можно ждать только ближе к вечеру, но ненадолго. В ночь с 21 на 22 землю скуют небольшие заморозки, но завтра воздух снова прогреется до +7 градусов, а к вечеру вернутся дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 20 марта 2023 года могло стать одним из самых теплых дней месяца. Такие прогнозы дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.