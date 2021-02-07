В Ленобласти похолодает до – 28 градусов

Воскресенье в Ленобласти запомнится жителям региона сильными морозами. Ночью температура опустится до – 28 градусов.

Как сообщает главное управление МЧС России по Петербургу и Ленинградской области, дневная температура будет колебаться от -11 до -16 градусов. Местами температура опустится до -21 градуса.

Кроме того, МЧС предупреждает петербуржцев, собирающихся выезжать за пределы города, о скользких дорогах и гололедице под ногами пешеходов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о современном ремонте городских крыш, предотвращающих травмы горожан от свисающих сосулек. Крыши Петербурга будут спасены технологией «теплый чердак».