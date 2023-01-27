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В Петербурге 27 января разойдутся облака, но станет холоднее

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© Фото: Baltphoto

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В пятницу, 27 января, на территории Петербурга снова будут минусовые температуры, однако днем станет светлее из-за расступившихся облаков.

Согласно данным прогноз центра погоды "Фобос", синоптическая ситуация в Северной столице сегодня будет складываться под влиянием гребня антициклона. Так, вырастет атмосферное давление, но в небе будут заметны прояснения. Есть вероятность, что сквозь облака будет проглядывать солнце.

Осадков при этом 27 января не ожидается. Температура воздуха вернулась к отрицательным значениям и в течение дня составит от −1 до −3 градусов. По области местами все еще может сохраняться 0, однако где-то столбик термометра опустится вплоть до -5 градусов. На дорогах местами сохраняется гололедица, поэтому горожанам и жителям Ленобласти нужно помнить об осторожности.

Ветер ожидается северо-западный со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление вырастет до 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, 28 января, осадков, вероятно также не будет, станет еще холоднее. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам 27 января синоптики обещали солнце. 

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