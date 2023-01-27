До февраля Петербург засыплет снегом, но оттепель никуда не денется

В эти выходные на территории Северной столицы снова потеплеет, выпадет снег, а в понедельник город уже активно засыплет осадками. Вернется настоящая зима, но с небольшим плюсом в один-два градуса.

Так в предстоящие сутки на погоду в городе на Неве повлияет барический гребень и повышенное атмосферное давление. Так, завтра к вечеру от Выборга до Петербурга дойдет атмосферный фронт, несущий снег. Этим главный синоптик Северной столицы Александр Колесов поделился в своем Telegram-канале.

В воскресенье в свои права вступит обширный циклон, расположенный севернее Ленобласти, начнет повышаться температура воздуха и к вечеру достигнет нуля градусов.

Большое количество снега ожидается на следующей неделе, в понедельник. По словам Колесова, все еще вызывает некоторые сомнения облачность, которая то уходит, то появляется вновь. На счет нее точных прогнозов дать трудно.

Также специалист добавил, что устойчивого перехода к морозной погоде в Петербурге ждать пока не приходится. Такая ситуация может продержаться на территории региона даже в начале февраля.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что утром 27 января на мостах Петербурга заметили ледяные цветы.