Петербург продолжает накрывать снегом из-за уходящего циклона

Четвертого января, в среду, в Петербурге еще пройдет небольшой снег, однако в скором времени на смену осадкам придут сильные морозы.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, среда для горожан все еще остается снежной по воле циклона, который уходит на северо-восток Европейской России. Именно поэтому в регионе будет облачно, только вечером можно ждать прояснения. Об этом синоптик рассказал в социальных сетях.

В течение дня температура составит от−2 до −4 градусов, в Ленобласти показатели будут меняться от −2 до −7 градусов. Атмосферное давление в течение изменится мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. Ветер со скоростью 2–7 м/с при этом ожидается северный.

Синоптик заметил, что завтра, 5 января, также ожидается небольшой снег. Днем столбик термометра опустится до -6 и -8 градусов. Температура в Северной столице и области продолжает понижаться.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что к Рождеству в Санкт-Петерубрге сильно похолодает. По прогнозам специалистов, температуры 6 и 7 января могут достичь -15 и -20 градусов.