В Петербурге за сутки расплавили 7 тыс. «кубов» снега

В Санкт-Петербурге за последние несколько дней в городе выпало большое количество снега. За последние сутки на снегоплавильные пункты доставили около 7 тысяч кубометров снега. На борьбу с зимней стихией было брошено 1057 штук специальной техники и 1210 дворников.

Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга сообщила, что в среду, 3 февраля, всего за два часа выпало 7 см снега. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Северной столице снова ожидается снег.

Приоритет в уборке дорог и улиц отдали крупным магистралям, а также автомобильным проезжим частям с наиболее интенсивным движением.