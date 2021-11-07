Похолодание не собирается покидать Петербург

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 ноября, ожидается похолодание. Температура воздуха в Северной столице опустится ещё на несколько градусов. Погода в городе на протяжении дня будет формироваться под влиянием передней части нового циклона, приближающегося с запада. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в городе похолодает до +4…+6 градусов. В Ленинградской области температура не поднимется выше +2…+7. Ожидается преимущественно облачная погода. Продолжатся дожди. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.