В пятницу Петербург освободится от дождей

Санкт-Петербург готовится к ясным и теплым выходным. Уже в пятницу погода начнет улучшаться. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

"Сегодня тёплый атмосферный фронт, минувшей ночью проливший на регион дожди, постепенно уйдёт за восточные границы Ленинградской области", — рассказал синоптик в Facebook.

Столбик термометра поднимется до плюс 13 градусов. Это почти рекордное значение. Ветер юго-западный с порывами в 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится.