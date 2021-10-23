Суббота в Петербурге будет холодной

Сегодня, 23 октября, погоду в Петербурге будет определять тыловая часть уходящего на восток циклона, который станет причиной еще большего похолодания. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Он (циклон) сохранит в небе над регионом плотные облачные поля, которые станут причиной кратковременных дождей, и усилит похолодание», – написал синоптик.

Температура воздуха составит 5-7 градусов, в Ленобласти — 3-8 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 754 мм рт. ст., но окажется ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге ведутся работы по восстановлению уличного освещения.