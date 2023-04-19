Антициклон "Петра" принесет в Петербург теплую погоду без дождей

В Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием гребня скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность и без осадков.

В среду, 19 апреля, в Северной столице погода сформируется под влиянием гребня скандинавского антициклона, получившего название “Петра”. Петербуржцев ожидает переменная облачность и без осадков. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт отметил, что в городе на Неве уже пятнадцать дней подряд нет дождей. Температура воздуха поднимется до +12…+14 градусов, в Ленобласти местами до +15 градусов.

По словам Леуса, в четверг также без осадков и небольшое похолодание до +11…+13 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге погода сформируется под влиянием антициклона, надвигающегося с северо-запада. В регионе ожидается повышенное атмосферное давление без осадков.