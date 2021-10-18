В Ленобласти в понедельник ожидается мокрый снег, дождь и гололедица

В ближайшие 2 дня в Ленинградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В понедельник, 18 октября, синоптики предупреждают о мокром снеге и дожде, ночью в прибрежных районах порывы ветра до 15 м/с. Во вторник, 19 октября, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Сотрудники МЧС предупреждают водителей о повышении риска возникновения ДТП и возможном затруднении движения по региональным дорогам.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на севере Петербурга выпал мощный дождь с градом.