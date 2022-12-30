В Петербург теплый атмосферный фронт принесет дожди

В Петербурге погода в преддверии Нового года сменилась на теплую. Пришедший с запада в город теплый атмосферный фронт обеспечит мокрый снег и дождь.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на 30 декабря, пятницу, в Северной столице погода будет облачная, пройдет снег, переходящий в мокрый, а затем в дождь. Также есть вероятность появления гололедицы.

В городе потеплеет до +1...+3 градусов. По Ленобласти температура воздуха составит -2...+3 градуса. Ветер южный, юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу, 31 декабря, преимущественно будут идти дожди, и температура также останется плюсовой.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на 30 декабря в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда.