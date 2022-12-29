В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

В Петербурге из-за гололеда вводят желтый уровень погодной опасности. Петербуржцев призвали к особой внимательности.

Как передает Neva.Today, желтый уровень погодной опасности в Северной столице вводят в пятницу, 30 декабря. Так, предупреждения действует с 6 утра и до 14 часов после полудня. Согласно информации Росгидрометцентра, в пятницу в утренние и дневные часы на дорогах и тротуарах города ожидается гололед.

Петербуржцев призвали быть более внимательными при перемещении по городу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге гололедица также может встречаться и 29 декабря. По прогнозу также возможен небольшой снег.