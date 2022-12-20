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Петербуржцев предупредили о дожде и гололеде 21 декабря

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В Петербурге погода продолжает подбрасывать не самые приятные сюрпризы. Так, в ночь на среду потеплеет и днем ожидается гололед.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице предупредили, что 21 декабря, в среду, в городе местами ожидается очень сильный гололед и ледяной дождь.

Также главный синоптик города Александр Колесов пояснил, что 21 декабря непогода ожидается с середины ночи и в первой половине дня в западных районах Ленобласти и в Петербурге, во второй половине дня в центральных и восточных районах области.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Колесов рассказал, что 21 декабря в город придет обширный циклон “Franziska”. В течении дня ожидается мокрый снег и дождь.

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