В Петербурге новогодний день будут сопровождать порывистый ветер и гололед

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 31 декабря. Петербуржцам стоит быть внимательнее и желательно обойтись без гуляний в новогодний вечер.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице горожан предупредили, что по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 31 декабря в городе, особенно в прибрежных районах, местами ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Также на дорогах может встречается гололедица.

Ранее главный синоптик Колесов рассказывал о том, что в Новый год погода будет теплой. Температура воздуха поднимется до +3...+4 градусов. Также будут осадки в виде дождя и слякоть.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 30 декабря в город придет теплый атмосферный фронт, который обеспечит мокрый снег и дождь.