С понедельника в Петербурге ожидается заметное похолодание

Бабье лето не торопится покидать Санкт-Петербург, несмотря на недавние заявления синоптиков, что время его закончилось. Однако рабочая неделя в Петербурге начнется с легкого похолодания. Так, в понедельник, 11 октября, столбик термометра ночью покажет +6...+8 градусов. Днем температура поднимется до +10...+12 градусов. Осадков синоптики в этот день не обещают. Ветер юго-западный, южный умеренный. Атмосферное давление будет понижаться. На следующий день, во вторник, температура снова упадет - ночью прогнозируют +4...+6 градусов, днем - +9...+11 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что бабье лето в Петербурге закончится в эти выходные, и уже со следующей недели в Северной столице установится привычная осенняя погода.