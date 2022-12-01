Главный синоптик Петербурга подвел итоги ноябрьской погоды

Началась календарная зима. Однако в Петербурге зимняя погода началась еще в ноябре. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов подвел погодные итоги ноября.

В своем Telegram-канале Колесов рассказал, что за ноябрь в городе выпало 48 мм осадков или 86 % от нормы. Осадки наблюдались 24 дня из 30. Температура воздуха в ноябре стала самой низкой за последние шесть лет. Отклонение от нормы составило -0,4 градуса.

Синоптик отметил, что весь последний месяц осени солнце крайне редко радовало петербуржцев. Оно светило всего 8,4 часа в течение шести дней. Более рекордный в этом плане оказался 2016 год с одним днем и 1,6 часа солнечного сияния за весь ноябрь.

Самым интересным, что можно отметить, синоптик назвал переход от аномально жаркой погоды к очень холодной, который выдался в середине ноября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в первый день зимы в Петербурге не будет существенных осадков.