Первый день зимы в Петербурге обойдется без существенных осадков

Погода в первый день декабря в Петербурге будет формироваться за счет северо-западной периферии антициклона. В целом будет облачно с прояснениями, существенных осадков при этом не ожидается.

Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист цента “Фобос” Михаил Леус, на 1 декабря, на четверг, в Северной столице мороз будет не сильным, температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. По Ленобласти от -2 до -7, а на востоке региона температура опустится до -13 градусов.

Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 779 мм ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, по словам синоптика, станет заметно холодней.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в последний день осени в Петербурге был небольшой мороз. Температура воздуха опускалась до -2...-4 градусов.