В последний день осени в Петербурге ожидается небольшой снег и легкий мороз

В последний день ноября в Петербурге синоптическую ситуацию сформирует малоактивный фронтальный раздел, надвигающийся с юга. Погода будет преимущественно облачной, местами пройдет небольшой снег.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, на 30 ноября, на среду, температура воздуха в городе на Неве составит -2...-4 градуса. По Ленобласти -2...-7. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и составит 779 мм ртутного столба, что существенно выше нормы.

В первый день зимы, в четверг, по словам синоптика, осадков не ожидается. Температура может опуститься ниже на пару градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что к концу ноября в Петербурге стало немного теплее. Однако температура воздуха в городе остается ниже климатической нормы. На 29 ноября температура опускалась до отметки в -2...-4 гоадуса.