В Петербурге за октябрь выпало 117% осадков от климатической нормы

В субботу, 29 октября, погода была пасмурная и дождливая, но при этом аномально теплой. Средняя температура воздуха составила +11,1 градус, что на 7,4 градуса выше климатической нормы.

Как рассказали ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, в эту субботу была зафиксирована самая высокая положительная аномалия не только в октябре, но и за все прошедшие дни осени. Самая максимальная температура составила +12,6 градусов, что ниже на градус рекорда тепла для 29 октября, который был поставлен в 2014 году.

Синоптик также рассказал, что за сутки субботы в Северной столице выпало 13 миллиметров осадков, что составило пятую часть месячной нормы. Таким образом с начала месяца уже выпало 75 миллиметров осадков, что составляет 117% от положенной по климату нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 30 октября в городе на Неве будет холодать к вечеру, местами могут пройти короткие дожди, переходящие в мокрый снег.