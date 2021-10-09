В субботу Петербург ждет пасмурная погода

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, то в Санкт-Петербурге в субботу, 9 октября, ожидается пасмурная погода, местами пройдут дожди.

Синоптик также отметил, что погода в Северной столице будет определяться малоактивным атмосферным фронтом, который вызовет осадки и продолжит ограничивать дневной прогрев.

Так, в субботу, температура воздуха днем в Петербурге будет составлять до +13 градусов, а в Ленинградской области столбик термометра повысится до +14. Ожидается юго-западный ветер, скорость которого будет составлять от 4 до 9 метров в секунду.

Кроме того, Леус подчеркнул, что 9 октября, атмосферное давление будет падать и составит ниже нормы — 773 мм рт. столба.