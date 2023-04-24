Летняя погода с температурой в +20 градусов задержится в Петербурга до середины текущей недели

В апреле на территорию Северной столицы пришла летняя погода с температурами, превышающими +20 градусов. Такая ситуация будет наблюдаться на протяжении трех первых дней рабочей недели.

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов заметил, что в жаркие выходные весь лед на реках и каналах окончательно растаял. Примечательно, что с 23 на 24 апреля температура воздуха составила +8,8 градусов, хотя еще 10 дней назад такие показатели наблюдались днем. Такая теплая ночь стала четвертой в ряду инструментальных наблюдений для 24 апреля, заметил специалист.

Сейчас же днем столбики термометра поднимаются уже до +20 градусов. Так жарко будет на протяжении трех первых дней рабочей недели, а затем в город вернется похолодание. Колесов рассказал, что исторически 24 апреля первый раз температура в городе достигала +25 градусов в 2000 году.

В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно сухо, но на западе могут выпасть осадки из-за атмосферного фронта, который в ночные часы заденет и Петербург.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что понедельник на этой неделе станет самым теплым с начала 2023 года.