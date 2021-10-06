Синоптик предрек петербуржцам суровую зиму

На сегодняшний день погода в Санкт-Петербурге достаточно прохладная для октября. В этом месяце температура воздуха будет продолжать держаться ниже нормы. Холода пришли рано в город, также придет и зима.

Доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского гидрометеорологического университета Валерий Цепелев сообщил, что довольно теплой погоды в октябре не ожидается. В ближайшее время в Северную столицу придут осадки, а также холода во второй декаде месяца.

Сообщается, что к концу октября температура воздуха опустится ниже нуля, в ноябре город накроют суровые ветра, а в декабре наянутся суровые снегопады.