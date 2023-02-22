В Петербурге ввели "желтый" уровень погодной опасности из-за похолодания и гололеда

Несмотря на солнечную погоду в Петербурге объявили “желтый” уровень погодной опасности из-за низких температур и гололеда.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, 22 февраля, в среду, в городе на Неве будет введен “желтый” уровень погодной опасности. Согласно данным Росгидрометцентра до 13 часов дня 23 февраля в городе будут гололедно-изморозевые отложения.

Также с полуночи температура начнет сильно падать и достигнет -20 градусов и ниже.

Водителей призвали к соблюдению особой осторожности в связи с гололедом и посоветовали по возможности воздержаться от использования автотранспорта. Также осторожность следует проявлять и пешеходам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что по прогнозу синоптика Александра Колесова, ночь на 23 февраля может стать самой холодной ночью текущей зимы.