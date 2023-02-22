В Петербурге ночь на 23 февраля может стать самой холодной за зиму

В Петербурге вновь наблюдается морозная, но при этом солнечная погода и спокойная. Накануне столбики термометра показали одну из самых низких за зиму температур, однако предстоящая ночь может оказаться еще холоднее.

Как сообщили главный синоптик города на Неве Александр Колесов в своем Telegram-канале, 21 февраля стало четвертым самым холодным днем этой зимы со среднесуточной температурой -9,2 градуса.

Синоптик предполагает, что ночь на 23 февраля может оказаться самой холодной в этом сезоне. Последняя рекордная по морозу ночь была 8 января. Тогда температура опустилась до -13,3 градусов.

По предварительному прогнозу, предстоящей ночью похолодает до -18 градусов. А в центре города и по окрестностям температура может опуститься даже ниже этого значения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 22 февраля в Петербурге погоду формирует антициклон.