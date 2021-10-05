Вторник в Петербурге пройдет без осадков

Во вторник, 5 октября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. По данным пресс-службы Гидрометцентра, сегодня, 5 октября, будний день в Северной столице пройдет без осадков.

Как сообщают синоптики, в этот день температура воздуха днем будет составлять +14 градусов по Цельсию. Ожидается юго-восточный и южный ветра

В течение дня атмосферное давление не будет сильно меняться.

Однако как сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 октября, в области ожидается сильный ветер, скорость которго составит от 5 до 13 метров в секунду.