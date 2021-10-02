Выходные в Петербурге пройдет без дождей

В субботу, 2 октября, в Санкт-Петербурге ожидается солнечная и теплая погода. На такие условия будет влиять антициклон, который не пропустит в город осадки.

«Сегодня, 2 октября, условия погоды продолжит формировать обширный антициклон. И на этот раз облаков в зоне его влияние станет меньше. При переменной облачности обойдется без дождей», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха 2 октября днем в Петербурге поднимется до +15 градусов по Цельсию, а в Ленинградской области столбик термометра достигнет отметки в +16. Ожидается южный ветер, скорость которого будет составлять до 8 метров в секунду.