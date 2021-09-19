В воскресенье в Петербурге ожидается облачная погода без осадков

В воскресенье, 19 сентября, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ждать существенных осадков петербуржцам не стоит.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщило, что температура воздуха днем в воскресенье в Петербурге поднимется до отметки в +11 градусов по Цельсию.

Кроме того, в последний выходной этой недели в Северной столице ожидается умеренный восточный и северо-восточный ветер, скорость порывов которого будет составлять от 5 до 12 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление не будет сильно изменяться.