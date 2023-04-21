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Из-за скандинавского антициклона в Петербурге потеплело, но дожди так и не пошли

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© Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

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В Культурной столице 21 апреля снова обойдется без дождей, но с небольшим повышением температуры. Так, столбики термометра в пятницу могут достичь +14 градусов из-за скандинавского антициклона.

Как рассказал в своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, 21 апреля синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует восточная периферия скандинавского антициклона. В связи с этим на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, иногда улицы будет освещать солнце.

Воздух в течение дня прогреется от +12 до +14 градусов, по области показатели могут достичь от +10 до +15 градусов. Также ожидается западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление упадет до 762 мм рт. ст., но все равно останется немного выше нормы.

В субботу осадков снова не выпадет и потеплеет до +15 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что накануне в Петербурге осадков также не наблюдалось. На территории региона дождей нет вот уже более 15 дней. 

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