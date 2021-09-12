В ближайшее время петербуржцев ждет по-настоящему осенняя погода

Метеоролог Юрий Куткевич сообщил, что на предстоящей неделе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидаются дожди. Синоптик отметил, что понедельник станет последним днем, который принесет тепло в Северную столицу.

«Мы будем по-прежнему находится в теплом секторе циклона, поэтому в понедельник будет еще тепло, температура воздуха в ночь на понедельник +13...+15, а днем +15...+17 градусов тепла. Будет пасмурно и дожди», — сообщил метеоролог.

Кроме того, Куткевич сообщил, что со вторника циклон будет отходить в район Белого моря, тем самым Петербург окажется в холодной тыловой части циклона.

«Уже во вторник возможны порывы ветра от северо-западного до сильного. Будет пасмурно с прояснениями, небольшой дождь. Температура понизится, ночью +5...+7 градусов, а днем от +10 до +13», — добавил синоптик.

Такая погода, по прогнозам метеоролога, сохранится в течение всей недели, но с небольшой разницей.