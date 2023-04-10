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Петербуржцам рассказали, когда можно сменить зимнюю резину на летнюю

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге вместе с теплой погодой водители начали задумываться о смене зимней резины на летнюю. В связи с этим автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин решил рассказать, когда на автомобиль можно поставить новые покрышки.

Субботин отметил, что официально на зимней резине запрещено ездить в период летних месяц. Однако летнюю резину можно ставить после прекращения снегопадов. Ведь с уходом снега зимняя резина начинает портиться. Об этом сообщает МК в Питере.

Отмечается, что при плюсовой температура повышается износ зимней резины. Эксперт заявил, что он сменил комплект покрышек уже две недели назад. По его слова, машина ведет себя лучше, чем на зимней.

Кроме того, осенью работает примерно такое же правило. Автомобилистам посоветовали переобуваться с приходом снега. Средние показатели температуры ничего не говорят про состояние дорог.

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