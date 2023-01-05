В Петербург нагрянули рекордные морозы

Петербург сковало морозами. Прошедшая ночь показала самый рекордный показатель по низкой температуре за эту зиму.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, в ночь с 4 на 5 января в городе температура воздуха упала до -12,7 градусов. До этого самым холодным днем осенне-зимнего периода было 27 ноября, когда термометры показали -10,4 градусов.

В четверг, 5 января, синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать периферия скандинавского антициклона. В этот день ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет снег.

Температура воздуха составит от -7 до -9 градусов. А по Ленобласти похолодает до -6…-11, местами до -15. Ветер северо-восточный 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что уходящий на северо-восток Европейской России циклон обеспечит 4 января в Петербурге снегопады.