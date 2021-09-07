МЧС сообщили об ухудшении погоды в Петербурге в среду

В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в среду, 8 сентября, в Северной столице ожидается сильное ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, жителей Петербурга ждет дождь, а также усиление ветра до 17 метров в секунду.

Спасатели призывают петербуржцев соблюдать осторожность, а ,по возможности, не выходить на улицу без особой надобности. В случае, если все же необходимо выйти на улицу, то лучше обходить шаткие конструкции и держаться подальше от деревьев.

Температура воздуха днем в Санкт-Петербурге 8 сентября будет составлять от +16 до +18 градусов, а ночью — от +12 до +14.