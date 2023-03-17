  • 17 Март 2023
USD 18.03.2023 76.6044 +0.1949
USD ММВБ 19:15 77.0864  
EUR 18.03.2023 81.4635 +0.3217
EUR ММВБ 19:15 81.9012  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Порывы ветра до 15 м/с и гололедица затруднят движение на дорогах Петербурга 18 марта

Автор:


© Фото: Baltphоto

Темы дня

На территории Северной столицы в выходные ожидается ухудшение погодных условий, из-за чего водителям и пешеходам необходимо соблюдать крайнюю осторожность на дорогах.

В пресс-службе Главного управление МЧС России по Санкт-Петербургу 17 марта сообщили, что, согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу на территории региона местами порывы ветра могут достичь 15 м/с. При этом из-за перепадов температур на дорогах продолжает сохраняться гололедица.

Аналогичная ситуация с ухудшением погодных условий 18 марта будет наблюдаться и в Мурманской области. Как пишет "МК в Мурманске", Специалисты местного МЧС предупредили, что на территории региона ожидается сильный юго-восточный ветер.

Спасатели рекомендуют гражданам убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, а транспортное средство поставить в гараж, либо подальше от деревьев и конструкций, которые могут упасть от ветра. Во время неблагоприятной погоды лучше держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и других сооружений.

Автомобилистов попросили обратить внимание на вид используемых шин, а также использовать подходящий вид торможения, придерживаться допустимой скорости и не совершать опасных маневров, чтобы избежать ДТП в трудных погодных условиях. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram