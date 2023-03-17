Порывы ветра до 15 м/с и гололедица затруднят движение на дорогах Петербурга 18 марта

На территории Северной столицы в выходные ожидается ухудшение погодных условий, из-за чего водителям и пешеходам необходимо соблюдать крайнюю осторожность на дорогах.

В пресс-службе Главного управление МЧС России по Санкт-Петербургу 17 марта сообщили, что, согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу на территории региона местами порывы ветра могут достичь 15 м/с. При этом из-за перепадов температур на дорогах продолжает сохраняться гололедица.

Аналогичная ситуация с ухудшением погодных условий 18 марта будет наблюдаться и в Мурманской области. Как пишет "МК в Мурманске", Специалисты местного МЧС предупредили, что на территории региона ожидается сильный юго-восточный ветер.

Спасатели рекомендуют гражданам убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, закрыть окна, а транспортное средство поставить в гараж, либо подальше от деревьев и конструкций, которые могут упасть от ветра. Во время неблагоприятной погоды лучше держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и других сооружений.

Автомобилистов попросили обратить внимание на вид используемых шин, а также использовать подходящий вид торможения, придерживаться допустимой скорости и не совершать опасных маневров, чтобы избежать ДТП в трудных погодных условиях.