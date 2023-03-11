Петербуржцев предупредили об очередном ухудшении погоды: грядут снежная пурга и сильный ветер

В Петербурге погоду продолжает штормить, при том во всех смыслах. Горожан вновь предупредили об ухудшении погодных условий.

В пресс-службе главного Управления МЧС по Санкт-Петербургу предупредили, что по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 12 марта, в воскресенье, вновь ожидаются сильные снегопады и метель. Также петербуржцев предупредили об усилении ветра до 18 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды жителям культурной столицы стоить сократить время нахождения на улице и воздержаться от длительных поездок за рулем.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что лавный синоптик Северной столицы Александр Колесов ранее сообщал о снежных выходных.