Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о снегопадах в выходные

Зимняя погода в марте свалилась на Петербург. Грядущие выходные отличатся снегопадами, а также петербуржцам предстоит пережить очередную морозную ночь.

Как рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в субботу, 11 марта, в послеобеденное время пойдет снег. В целом он будет умеренный, местами даже сильный. Снегопад также продолжится и в воскресенье, но снег уже будет небольшой.

Такие погодные условия принесет в город циклон, который кроме всего прочего будет сопровождаться сильными ветрами до 8-13 метров в секунду.

Также синоптик отметил, что ночь с пятницы на субботу будет снова холодной. В центре города Петра похолодает до -15...-16 градусов. Но днем начнет теплеть.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Александр Колесов рассказал, что в Петербурге ночь с 9 на 10 выдалась самой холодной в марте.