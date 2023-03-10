Петербуржцы столкнулись с самой морозной ночью марта с температурой -17,3 градуса

В Петербург нагрянули зимние, январские морозы, даже несмотря на то, что по календарю март. В ночь на пятницу в городе столбики термометра опустились до рекордно низких показателей.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, в ночь с 9 на 10 марта в городе было зафиксировано -17,3 градуса. Данный показатель соответствует самой низкой температуре прошедшей зимы, минимум которой был 8 января.

Также специалист отметил, что в окрестностях города морозы были еще сильнее и доходили до -20 градусов. В некоторых районах Ленинградской области за ночь похолодало до -25 градусов. Холоднее всего было в Лодейном поле, Волосово, Лесогорском и Сиверском. Там столбики термометра показали ночью -26.

Теплее всего было в Сосновом Бору, так как он располагается у воды. Там температура воздуха опустилась до -13,7 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 10 марта город окажется на северной периферии антициклона, что обеспечит солнечнуб и спокойную погоду.