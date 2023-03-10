В Петербурге 10 марта погода окажется морозной и солнечной

За ночь в Петербурге мороз достиг отметок, характерных для январской погоды. Но несмотря на это последний день рабочей недели порадует горожан солнечной и спокойной погодой.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, 10 марта, в пятницу, город на Неве окажется на северной периферии антициклона, что поспособствует солнечной, спокойной погоде без осадков. Однако будет ощущаться мороз. Ночью в Петербурге температура опустилась до уровня минимума прошедшей зимы.

В этот день столбики термометра покажут -2...-4 градуса. Ветер юго-западный от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на субботу снова будет холодно. В выходные, по сообщению синоптика, должно стать потеплее за счет теплого атмосферного фронта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о температурных рекордах в Международный женский день, которые были зафиксированы в разные года.