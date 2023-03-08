Главный синоптик Петербурга рассказал о температурных рекордах 8 марта

В этом году Международный женский день в Петербурге сопровождался снегопадами и пургой, из-за весенний праздник оказался не столь уж весенним. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал, какая погода наблюдалась в этот праздник в прошлые года.

В своем Telegram-канале синоптик поделился, что самым теплым 8 марта был в 2019 году. Тогда температура воздуха поднялась до +7,5 градусов и было солнечно. А вот в 1915 году, более 100 лет назад, картина была противоположной. Тогда похолодало до -14,5 градусов.

Самое снежное 8 марта в Петербурге наблюдалось в 2011 году. В тот раз максимальная высота осадков дошла до отметки в 70 сантиметров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве 8 марта в МЧС предупредили горожан об ухудшении погодных условии. В городе поднялся ветер до 17 метров в секунду.